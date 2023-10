Cielo poco nuvoloso per il transito di nubi medio alte con ampi spazi di sereno. Locali addensamenti pomeridiani sui rilievi ad evoluzione diurna. Foschie mattutine e notturne nelle aree adiacenti le valli di Comacchio, in rapido dissolvimento. Temperature minime in locale diminuzione, attorno a 17/18 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie comprese tra 24 e 27 gradi. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso.

(Arpae)