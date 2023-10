Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio alte. Temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime stazionarie o in locale aumento, comprese tra 24 e 27 gradi. Venti deboli settentrionali, tendenti a divenire orientali in serata. Mare poco mosso.

(Arpae)