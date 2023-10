Unione Distretto ceramico, dal 5 ottobre nuovi siti online con contenuti più accessibili

A partire dal giovedì 5 ottobre i siti web istituzionali degli otto Comuni dell’Unione del Distretto ceramico (Maranello, Fiorano, Formigine, Sassuolo, Frassinoro, Prignano, Palagano, Montefiorino) e il sito dell’Unione saranno on-line in una nuova versione ideata per rendere più fruibili i contenuti e più intuitiva la ricerca di informazioni per i cittadini.

L’intervento rappresenta la prima tappa del progetto finalizzato al potenziamento dei servizi digitali rivolti alla cittadinanza, finanziato con fondi PNRR intercettati dall’Unione. Nei prossimi mesi, infatti, il lavoro svolto dai Comuni insieme al SIA (Servizi Informativi Associati) proseguirà con l’obiettivo di rendere tali servizi sempre più accessibili, riducendo i tempi e facilitando una serie di operazioni da svolgere on line: dalle segnalazioni alle richieste di informazioni, dai pagamenti alle prenotazioni per appuntamenti.

Inoltre, grazie ad altri finanziamenti Pnrr intercettati dall’Unione, prosegue nel frattempo anche l’iter che comporterà per gli enti locali, e dunque per la privacy dei cittadini, una maggiore tutela delle banche dati, sia in chiave di protezione informatica, sia riguardo alle garanzie di recupero dei dati in caso di guasti, attacchi hacker o gravi calamità naturali.