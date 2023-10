Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 4 ottobre 2023

Cielo in prevalenza velato al mattino con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Possibilità di brevi e deboli piogge, localmente a carattere di rovescio, più probabili sul ferrarese. Locali foschie o banchi di nebbia, fino al primo mattino, sulle pianure settentrionali e la costa.

Temperature in lieve aumento le minime con valori intorno a 16/17 gradi e leggermente inferiori in aperta campagna. Massime in calo, comprese tra 24 e 27 gradi. Venti inizialmente deboli tra ovest e sud-ovest, tendenti a ruotare nel corso della giornata prima da nord-est e poi da est e a rinforzare specie sulle pianure settentrionali, la costa ed il mare. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio a partire da nord, fino in tarda serata a mosso sottocosta e molto mosso al largo.

(Arpae)