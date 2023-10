In partenza al Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico due percorsi di gruppo per affrontare la complessità che una separazione può portare nella vita familiare.

ANCORA GENITORI quattro incontri di gruppo aperti ai singoli genitori, separati o in via di separazione, disposti a condividere con altri le proprie esperienza genitoriali

GRUPPI DI PAROLA percorso dedicato a bambini 6-10 anni con genitori separati o in via di separazione, uno spazio in cui possano condividere ed esprimere le emozioni e le preoccupazioni che stanno vivendo

L’ingresso è sempre gratuito con prenotazione obbligatoria, di seguito trovate le locandine complete di tutte le informazioni.

Per info e prenotazioni potete contattare:

– Sede di Sassuolo 0536 880680 o centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it

– Sede di Formigine 059 551931 o centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it