Furto su autovettura a Modena: autore denunciato dalla Polizia di Stato, recuperata la refurtiva

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 17 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Nella serata di domenica 1° ottobre scorso, alle ore 20.00, la Squadra Volante è intervenuta in corso Cavour a seguito di chiamata alla Centrale Operativa da parte di un cittadino che segnalava un furto in atto su un’autovettura in sosta ad opera di due uomini che, nel frattempo, si stavano dirigendo verso il vicino parco Ducale con al seguito uno zaino, un trolley ed un borsone asportati dal veicolo.

Grazie alla descrizione del testimone, gli agenti – portatisi immediatamente sul posto – sono riusciti a bloccare e ad identificare uno dei due giovani. Nel suo marsupio è stato rinvenuto un cellulare, di proprietà del titolare dell’autovettura sulla quale era stato perpetrato il furto. Nascosti dietro un cespuglio sono stati trovati il trolley aperto e lo zaino. Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno potuto constatare che il finestrino lato guida del veicolo era stato infranto e che l’abitacolo era a soqquadro.

Da un’analisi delle telecamere della videosorveglianza cittadina, è stato anche possibile estrapolare frame che riprendono i due ragazzi entrare nel parco Ducale con il trolley, lo zaino ed il borsone.

Il giovane, privo di documenti di identificazione al seguito, è stato messo a disposizione del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione per accertamenti sulla sua identità, al termine dei quali è stato denunciato all’A.G. e riaffidato alla comunità di riferimento. Sono in corso accertamenti al fine di risalire all’identità del secondo uomo.