Controlli notturni congiunti sabato notte a Novellara

Fermato dai Carabinieri di Novellara e dalla Polizia Locale dell’Unione della Bassa reggiana lungo Strada Provinciale Sud del comune di Novellara, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento finalizzato ad accertarne il tasso alcolemico. Per questi motivi un 39enne del paese è finito nei guai: oltre alla denuncia, gli operanti hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida ed al fermo amministrativo del furgone che conduceva. In particolare l’uomo dopo essere stato sottoposto alla prova con apposito precursore si rifiutava di sottoporsi all’accertamento con etilometro, venendo di conseguenza sanzionato.

Questo provvedimento rientra nell’ambito dell’attività di controlli effettuata a Novellara la notte tra sabato e domenica dai Carabinieri del paese che hanno operato congiuntamente alla Polizia Locale dell’Unione della Bassa reggiana. Accertare la qualità delle persone presenti nella zona per verificare la regolarità dei presenti e reprimere eventuali attività delittuose, ma anche garantire il presidio sulle strade per evitare condotte di guida illecite e controllo dei locali pubblici per testare la “qualità” degli avventori.

Complessivamente sono stati controllati 124 veicoli e 167 persone. L’aspetto positivo dei controlli è dato dall’attenta condotta di guida dei 127 conducenti controllati e sottoposti agli accertamenti con i precursori in dotazione finalizzati ad accertare l’eventuale presenza di persone postesi alla guida dopo aver fatto uso smodato di alcolici. Fatta eccezione per il 39enne, che all’esito positivo del controllo con il precursore si rifiutava di sottoporsi all’accertamento, tutti i restanti 126 conducenti sottoposti ai controlli sono risultati negativi agli accertamenti con i precursori. Nel corso dell’attività sono stati anche identificati alcuni pregiudicati senza che a loro carico siano state rilevate infrazioni o condotte delittuose.