Coltiva le piante di marijuana in casa, ma viene scoperto dai Carabinieri, denunciato

Nella serata di ieri, a Vignola, i Carabinieri della locale Tenenza durante un servizio di controllo del territorio, transitando in quel centro urbano, hanno notato alcune piantine di “marijuana” scorgere dal terrazzo di un’abitazione. I militari quindi sono intervenuti presso la medesima dimora, rinvenendo sul quel balcone ventotto piante in vaso, unitamente ai relativi accessori per la coltivazione.

Le piante e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e il 45enne denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per produzione, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.