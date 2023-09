Al via dal 30 settembre sulla A1 la terza fase del programma di ammodernamento del viadotto sul fiume Nure tra Fiorenzuola e Piacenza sud verso Bologna

Sul Ponte sul fiume Nure, nel tratto della A1 compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, in direzione di Bologna, è stata pianificata la terza fase del piano di ammodernamento che prevede in particolare interventi di impermeabilizzazione dell’impalcato, sui giunti, oltre al completo rifacimento della pavimentazione.

Al fine di mantenere la percorribilità del tratto, il cantiere opererà garantendo al traffico due corsie rispetto alle tre disponibili nel tratto. Il cronoprogramma prevede in questa terza fase l’avvio delle attività da sabato 30 settembre a giovedì 19 ottobre, in modalità continuativa sette giorni su sette.

Per tutto il periodo di attività del cantiere, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica, anche alla luce delle analisi dei flussi di traffico che stimano tempi di percorrenza superiori alla norma, tra Piacenza sud e Fiorenzuola, nelle ore centrali dei giorni feriali in direzione di Bologna.