MENS-A, l’Evento internazionale sul Pensiero torna a Vignola

Ritorna anche quest’anno, l’Evento internazionale sul Pensiero Ospitale MENS-A, con il Patrocinio del Comune di Vignola, Unibo, UNIMORE e Ass.Cultura Regione Emilia-Romagna. MENS-A 2023 Evento Internazionale sul Pensiero Ospitale, è quel pensiero fecondo che si intreccia con diversi saperi e promuove una mente inclusiva e ospitale. Tra SCIENZE UMANE, FILOSOFIA, STORIA, ARTE.

Il Tema di quest’anno è “ESSENZIALE” Il tema, ESSENZIALE è molto significativo, in un contesto di violenza diffusa e difficoltà disfattive quotidiane (violenza anche fra i giovanissimi, femminicidi, incomprensioni, rancori, invidie, dispersioni, compresa quella scolastica) che ci approssimano alla distruzione della vicina guerra in Ucraina, poiché si interroga sul pensiero Ospitale e fecondo che promuove una mente più inclusiva e dialogale, particolarmente attenta a saper mettere in parola pensieri, emozioni, sentimenti, ma anche al saper educare a una Concordia più grande, oltre le parzialità. Il pensiero Ospitale si traduce, poi, in responsabilità, nell’agire bene nelle questioni essenziali: la giustizia, la buona politica, l’onestà, l’ascolto condiviso, il saper trattare, il rispetto per gli altri e per la Terra. Nello specifico, a Vignola si propone un incontro molto importante, per le prospettive economiche e di benessere, dal titolo “Ingegni creativi e nuova economia”.

PROGRAMMA:

VIGNOLA 30 settembre, ore 17:10 Sala Contrari – Via Ponte Muratori – Rocca di Vignola ‘Ingegni Creativi e Nuova Economia’: MASSIMO BALDINI (Docente di Politica Economica, Dipartimento di Economia (UNIMORE) a seguire: VALENTINA PRETI (Alce Nero SpA), ALESSANDRO MEDICI (Azienda Medici e Figli Srl), MASSIMO TOSCHI (Toschi Vignola Srl)

Introduce e modera: EMILIA MURATORI (Sindaca di Vignola)

INGRESSO GRATUITO – È consigliata la prenotazione: cell. 3274956861 (lun.-giov. ore 13-16) oppure mail: balsamobeatrice@gmail.com

MENS-A

si svolge a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Vignola Ravenna,Ferrara, Carpi, Copparo.

È ideato da Beatrice Balsamo con Unibo, UNIMORE, Unife, Unipr, Accademia di Belle Arti di

Bologna, Ass. Cultura Regione Emilia-Romagna, e patrocinato dai Comuni sopra indicati.

Rilascia i crediti formativi agli studenti Unibo, UNIMORE, Unife,

Unipr, dell’Accademia di Belle Arti/BO e ai Docenti delle scuole medie e superiori, essendo

un progetto MIUR.