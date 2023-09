Giornata Nazionale Plastic Free domenica 1 ottobre a Roteglia di Castellarano

Domenica 1 ottobre, anche a Castellarano, Giornata Nazionale Plastic Free. L’evento si svolgerà a Roteglia e prenderà il via da Piazza Pertini alle ore 9:30.

Le referenti del Comitato Plastic Free di Castellarano, Silvia, Dumi ed Elisabetta desiderano “estendere un caloroso invito a tutte le associazioni del nostro territorio a partecipare a questa giornata. La vostra presenza e il vostro coinvolgimento saranno fondamentali per il successo dell’iniziativa e per sensibilizzare ulteriormente la nostra comunità riguardo alla necessità di ridurre l’uso della plastica e promuovere un ambiente più sostenibile. Sarà anche un’occasione – aggiungono – per scambiare idee e collaborare per raggiungere obiettivi comuni futuri”.

E’ importante l’iscrizione all’evento, tramite il link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5509/1-ott-castellarano