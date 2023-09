Aggiornamenti circa le chiusure previste su A13 e Tangenziale di Bologna

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 settembre. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di parcheggio “Quattro vie est”, situata al km 50+750.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 settembre, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Padova: Rovigo; in uscita per chi proviene da Bologna: Occhiobello.

******

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), in occasione del passaggio della 106esima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo maschile e della decima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo femminile, che si svolgerà sabato 30 settembre, sarà necessario chiudere i seguenti svincoli, dalle 13:00 alle 16:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti:

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli;

-sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna):

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna centro;

-per chi proviene da Bologna Centro, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

-sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la stazione di Bologna Borgo Panigale e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale; si precisa che non sarà raggiungile l’uscita dello svincolo, per chi proviene dalla Tangenziale.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 4 Triumvirato o lo svincolo 1 Nuova Bazzanese.