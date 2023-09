Prima applicazione a Modena del cosiddetto ‘Decreto Caivano’ nei confronti di minori

Nella mattinata di oggi il Questore di Modena ha emesso Avviso orale nei confronti di due minori tunisini – già noti alla Polizia – dando così una prima applicazione alle modifiche apportate dal cosiddetto ‘Decreto Caivano’, che consentono di applicare la predetta misura di prevenzione anche ai minorenni ultra 14enni.

In particolare, la vicenda prende origine da un intervento effettuato nella notte tra il 24 e il 25 settembre dalla Squadra Volante, allertata per una lite occorsa all’interno di una struttura di accoglienza minori a Modena. Sul posto gli agenti procedevano all’identificazione dei minori – 4 cittadini pakistani, 3 cittadini tunisini e 1 cittadino marocchino, di età compresa tra i 16 e i 17 anni – i quali venivano accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito. Gli stessi venivano denunciati per rissa e uno dei ragazzi tunisini anche per ricettazione, poiché in possesso di un cellulare risultato provento di furto.

Messi a disposizione della Divisione Anticrimine, a seguito di una compiuta istruttoria inerente alle circostanze del caso concreto, veniva emesso nei confronti di due di questi il sopracitato Avviso Orale del Questore. L’atto viene comunicato, come previsto dalla normativa, alla presenza di un genitore o di un esercente la responsabilità genitoriale.