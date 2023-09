Sasso Marconi: tornano le Giornate Teatrali di Colle Ameno

Tornano dal 29 settembre le Giornate Teatrali di Colle Ameno, rassegna dedicata alla ricerca e all’innovazione teatrale che per due week-end animerà il settecentesco Borgo di Colle Ameno, a Pontecchio, con incontri, laboratori, spettacoli e azioni sceniche.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune con la direzione artistica di Teatrino Giullare (compagnia teatrale di Sasso Marconi già insignita di importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale) e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la rassegna propone un focus sulla formazione specialistica, sulla conoscenza e riflessione intorno alla drammaturgia contemporanea.

Ogni anno le Giornate Teatrali sono ispirate a un tema specifico, che in questa edizione 2023 è “La notte”: l’idea di notte come madre dei pensieri, tempo dei sogni e forma di ciò che manca è il filo conduttore che unisce i diversi appuntamenti della rassegna.

In questo primo week-end, le Giornate Teatrali propongono il laboratorio teatrale “Più scura la notte, più luminose le stelle” (con performance finale domenica 1 ottobre) e alcuni appuntamenti aperti al pubblico: una proiezione di frammenti di allestimenti teatrali ispirati alla notte, una passeggiata teatrale notturna sulla Via degli Dei e due incontri per approfondire il tema dell’oscurità nell’arte contemporanea e le rappresentazioni dell’astronomia nell’immaginario artistico.

Le Giornate Teatrali proseguono poi nel week-end 7-8 ottobre con “Una notte su mille”, spettacolo di Teatrino Giullare tratto dalla più celebre raccolta di novelle orientali, “Le mille e una notte”, e proposto nelle serate di sabato e domenica (ore 21, repliche alle 22 e alle 23 – ingresso: 5 Euro).

Tutti gli eventi si svolgono nel Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno; la passeggiata notturna di venerdì 29 settembre parte dai Prati di Mugnano (posti limitati, necessaria la prenotazione a info.giullare@gmail.com).

In allegato il volantino con il programma completo della rassegna.

Per informazioni: www.teatrinogiullare.com

Le Giornate Teatrali di Colle Ameno fanno parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena