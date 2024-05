Il Tour de France regala 50 biciclette ai nidi bolognesi: oggi la prima consegna al nido Gramsci

A 30 giorni esatti dal passaggio della Grand Boucle sotto le Due Torri, il Tour de France ha regalato 50 biciclette ai nidi della città di Bologna. Si tratta di balance bike senza pedali, particolarmente adatte all’apprendimento dell’equilibrio e propedeutiche all’insegnamento della bicicletta senza rotelle, che saranno messe a disposizione da educatrici, educatori e insegnanti all’utilizzo di bambine e bambini negli spazi all’aperto.

L’iniziativa rientra nel progetto “L’Avenir à Vélo” (Il Futuro in Bicicletta) che il Tour de France ha sviluppato dal 2018 per promuovere la mobilità in bicicletta e incoraggiare tutti quelli che possono farlo ad integrare la bicicletta nella loro vita quotidiana.

Le prime 10 biciclette sono state consegnate questa mattina al Nido Gramsci, alla presenza del Sindaco, della presidente del quartiere Borgo-Reno, della delegata metropolitana alla Mobilità ciclistica, Progetto Bicipolitana e Sicurezza stradale e del delegato ai Grandi Eventi Sportivi e coordinatore della tappa bolognese del Tour.

Oltre al nido Gramsci, le biciclette saranno consegnate nei prossimi giorni ai nidi: Tovaglie, Aquilone, Ada Negri, Primavera, Vestri e Carli.