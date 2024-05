Due cassonetti informatizzati per la racconta dei rifiuti residui a Castelnovo Monti e Felina

Da alcune settimane sono stati collocati in piazzale Collodi a Castelnovo e in piazza del Mulino a Felina nuovi cassonetti informatizzati per consentire alle utenze delle zone del Porta a porta di confluire il residuo tramite tessera eco card (residenti e non).

La tessera viene rilasciata su richiesta dell’utenza dal centro zona di Felina, in via Casoletta, e permetterà l’apertura esclusiva di questi due cassonetti.

Ciò consente ai cittadini che ne hanno fatto domanda di smaltire residuo in caso di eventi occasionali e di impossibilità ad effettuare l’esposizione settimanale. Il sistema informatizzato è tale per cui verranno sommati gli svuotamenti effettuati con il bidoncino con quelli dell’ecocard.

Per informazioni: Iren Centro Zona Felina (Via Casoletta, 1/B) da luna venerdì 8.30 – 13.30, numero verde 800 212607, email: ambiente.emilia@gruppoiren.it; Ufficio ambiente del Comune di Castelnovo Monti, email: ambiente@comune.castelnovo-nemonti.re.it, tel. 0522 610258; orari: lunedì 8-13; martedì 15-17; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 11-13.