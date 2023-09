Modena: litiga con la fidanzata poi minaccia i carabinieri con un coltello a serramanico. Arrestato

Sabato notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti nella zona ovest della città, dove era stata segnalata una lite in strada tra un uomo ed una donna. All’arrivo della pattuglia, un 19enne che stava animatamente discutendo con la fidanzata, si è opposto con violenza al controllo dei Carabinieri, minacciandoli con un coltello a serramanico.

I militari quindi, per bloccare l’uomo e renderlo inoffensivo, hanno dovuto far ricorso all’utilizzo del teaser e dello spray al peperoncino, riuscendo così a contenerlo e trasportarlo nelle camere di sicurezza della Caserma. Durante il trasporto l’uomo, nel tentativo di liberarsi, ha anche danneggiato la portiera del veicolo militare. Nessun militare ha riportato lesioni.

Il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo. E’ stato convalidato l’arresto e applicato al medesimo, la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.