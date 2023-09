Data Valley, innovazione e sostegno all’export, sostenibilità e green economy: missione istituzionale del presidente Bonaccini in Lussemburgo

La digitalizzazione e le nuove tecnologie. Il sostegno alle imprese per favorire l’export e la buona occupazione. La Data Valley dell’Emilia-Romagna, con le Reti regionali Alta Tecnologia e dei Tecnopoli, a partire da quello di Bologna. Nuovi partenariati su innovazione, sostenibilità e green economy.

E l’aiuto alle comunità alluvionate.

Sono alcuni dei temi al centro della missione istituzionale in programma dal 24 al 26 settembre in Lussemburgo, a cui prenderanno parte il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore allo Sviluppo economico e relazioni internazionali, Vincenzo Colla, insieme al presidente di Cineca e Ifab, Francesco Ubertini.

In programma numerosi incontri della delegazione dell’Emilia-Romagna con esponenti del Governo lussemburghese e visite a centri di ricerca e Big data.

Il programma della missione

Domenica l’incontro del presidente Bonaccini con l’Ambasciatore d’Italia in Lussemburgo, Diego Brasioli, e quello con la professoressa Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di Giustizia europea.

Lunedì mattina, Bonaccini vedrà prima la sindaca della Città di Lussemburgo, Lydie Polfer, poi il Primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel.

Quindi l’incontro con la vicepresidente della Banca europea degli investimenti, Gelsomina Vigliotti.

A seguire, la visita a LuxProvide, l’organizzazione nazionale Hpc responsabile della gestione del supercomputer lussemburghese MeluXina. Nel pomeriggio, quella a List, il Luxembourg Institute of Science and Technology.

Nel pomeriggio il confronto coi ministri dell’Economia, Franz Fayot, e del Turismo, Lex Delles.

In serata, lo spettacolo di beneficenza per l’Emilia-Romagna dell’Orchestra Casadei, con la proiezione di un video che racconta l’alluvione e promuovere la raccolta di fondi voluta dalle autorità lussemburghesi.

Martedì 26 luglio, la partecipazione a una conferenza sul sistema socioeconomico lussemburghese, incontri alla Camera di Commercio italiana in Lussemburgo, quello con Carlo Thelen, Ceo della Chambre de Commerce Luxembourg, la principale istituzione per le imprese e l’economia del Paese e rappresenta le aziende attive in tutti i comparti, e quello con la Vicepremier e ministra della Salute, Paulette Lenert.