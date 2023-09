Brandisce un’accetta e minaccia gli agenti della Polizia di Stato: denunciato 27enne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 settembre, operatori del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, impiegati a Reggio Emilia nei consueti servizi di controllo del territorio, durante le fasi di identificazione di alcuni soggetti in via Eritrea venivano avvicinati da un uomo che, con un’azione fulminea, estraeva dalle proprie tasche un’accetta e la brandiva verso gli operatori.

L’uomo, un 27enne extracomunitario già noto alle forze di Polizia per diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato tempestivamente disarmato e fermato dagli operatori presenti. A seguito di una perquisizione personale sul soggetto veniva trovato, inoltre, un’ulteriore lama di un coltello nascosta nella tasca dei pantaloni. Quest’ultima, insieme all’accetta, venivano poste immediatamente sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo veniva deferito in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata nonché per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.