Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 23 settembre 2023

Brevi schiarite al mattino seguite, a partire da ovest, da annuvolamenti irregolari con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporalesco. In serata fenomeni e nuvolosità tenderanno ad insistere sul settore centro-orientale. Temperature in diminuzione, con minime tra 16 e 19 gradi, localmente inferiori nelle are extraurbane e massime tra 21 e 25 gradi.

Venti al mattino deboli sud-occidentali con residui rinforzi lungo il crinale, tendenti a ruotare da nord-ovest al pomeriggio a partire dalle pianure occidentali ed in serata da nord-est con rinforzi sulla costa ferrarese. Mare mosso al largo, poco mosso sottocosta.

(Arpae)