Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 22 settembre 2023

Cielo coperto o molto nuvoloso con piogge deboli, localmente a carattere di rovescio temporalesco, interesseranno il settore occidentale e si estenderanno nel corso della giornata sull’intero territorio regionale; i fenomeni saranno più intensi sui rilievi. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature in lieve diminuzione, con minime comprese tra 19 e 21 gradi; massime con valori compresi tra 26 e 28 gradi. Venti deboli-moderati dai quadranti meridionali in pianura; da moderati a forti con rinforzi sui rilievi. Mare mosso.

(Arpae)