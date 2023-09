Bimbo molestato al Novi Sad di Modena, arrestato un 37enne straniero

La Polizia di Stato di Modena ha fermato, perché indiziato di delitto, un cittadino turco di 37 anni, il quale avrebbe abbracciato, baciato e leccato sul viso un bambino di soli 6 anni.

Sulla scorta delle fonti di prova acquisite è stato possibile ricostruire l’accaduto. Domenica 17 settembre, intorno alle 2.40 presso il parco Novi Sad, si trovavano alcune famiglie con i propri figli intente a preparare dei sacchetti alimentari in vista di una festa che si sarebbe svolta l’indomani. L’indagato, in stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool, si sarebbe avvicinato ad alcuni bambini intenti a giocare per poi abbracciarne uno, di soli 6 anni, baciarlo e leccarlo sul viso. Quindi, si sarebbe allontanato con una bottiglia di whisky in mano verso corso Cavour, fino a piazza Matteotti.

Lì è stato raggiunto dal padre del bambino, informato di quanto accaduto dallo stesso figlio corso in lacrime dai genitori, e ne scaturiva una colluttazione. Qualcuno allertava la Polizia, così gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto dividevano ed identificavano i due contendenti. Gli operatori assumevano informazioni dai testimoni, acquisendo elementi utili alle indagini anche attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina.

Ritenendo sussistenti tutti i presupposti che giustificavano il fermo dell’indagato operato di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, la Procura chiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del fermo e l’applicazione della misura custodiale in carcere.

Nella giornata di ieri, all’esito dell’udienza e dell’interrogatorio del fermato, il G.I.P., convalidava il fermo ed applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di un minore di 10 anni.