Serramazzoni: prevenzione e contrasto del consumo di sostanze stupefacenti

La notte scorsa, a Serramazzoni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, durante un servizio di controllo in centro, hanno identificato e sottoposto a controllo un giovane 29enne mentre transitava alla guida della propria autovettura.

All’atto del controllo di polizia, lo stesso evidenziava eccessivo nervosismo, destando sospetto negli operanti che sottoponevano pertanto il veicolo ad accurata perquisizione che consentiva di rinvenire una dose di hashish, sequestrata in via amministrativa.

L’uomo, la cui patente di guida è stata ritirata per il successivo provvedimento di sospensione, è stato pertanto segnalato in via amministrativa alla locale Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Il controllo in argomento rientra fra le specifiche attività pianificate dalla Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano in materia di prevenzione e contrasto del consumo di stupefacenti fra i giovani, che desta crescente allarme sociale per i conseguenti danni alla salute di questi ultimi.