Giovedì a San Felice un convegno sulla demenza

Si svolgerà giovedì 21 settembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium di viale Campi 41/B, alle 20.45, il convegno: “Un anno di DFC (Dementia Friendly Community): bisogni, opportunità, progettualità”. Dopo i saluti dell’assessore del Comune alla Sanità Elisabetta Malagoli, interverranno Claudia Polastri, medico di medicina generale, Mara Veschi, geriatra del Centro disturbi cognitivi Area Nord, Elena Zavatta, psicologa del Centro disturbi cognitivi Area Nord, Anna Draghetti, presidente associazione Asdam e Sara Barbieri, terapista occupazionale.

«Dallo scorso anno San Felice sul Panaro è diventato un Comune amico delle persone affette da demenza – spiega l’assessore Elisabetta Malagoli – e quello di giovedì 21 settembre è il terzo appuntamento che si svolge in paese e che vede coinvolti i professionisti del settore. Abbiamo cercato di attivare tutti quegli strumenti che possano essere di sostegno, di sollievo e di speranza non solo alle persone affette da demenza ma anche alle loro famiglie che convivono con questa grande difficoltà, che tutti noi potremmo ritrovarci ad affrontare. Nel corso dell’iniziativa di giovedì, aperta a tutti i cittadini, i relatori racconteranno i bisogni, le opportunità e le progettualità che il tavolo tecnico della Dementia Friendly Community, ha introdotto per la comunità di San Felice». Il convegno rientra nelle iniziative provinciali in occasione della 30° giornata mondiale della malattia di Alzheimer, ed è organizzato dall’assessorato alla Sanità del Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Ausl di Modena, Asdam, Pro Loco e con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.