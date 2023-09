Il 1° “Concorso d’Arte a Premi Città di Sassuolo”

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per partecipare alla prima edizione del “Concorso d’Arte a Premi Città di Sassuolo”, indetto dal Gruppo Pittori J.Cavedoni con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Si potrà partecipare, dopo aver compilato l’apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune di Sassuolo, con opere di pittura, scultura e fotografia.

Le opere partecipanti al concorso saranno esposte in mostra , presso la Galleria d’Arte Moderna J.Cavedoni in via Fenuzzi 12/14, dal 14 al 29 ottobre prossimi, con la premiazione che avverrà nel pomeriggio di sabato 28 ottobre a partire dalle ore 17.

Le iscrizioni vanno inviate, via email, all’indirizzo pittoricavedoni@gmail.com