Denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Emilia l’imbrattatore di corso Garibaldi

Nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia hanno identificato e denunciato l’imbrattatore di corso Garibaldi. L’uomo, un 48enne deferito all’autorità giudiziaria in ordine ai reati di imbrattamento e danneggiamento, è stato individuato dagli agenti in servizio in borghese durante un normale controllo di vigilanza all’interno del centro città.

Nel corso degli accertamenti gli operatori di via Brigata Reggio hanno anche recuperato la bomboletta spray di colore rosso utilizzata per l’azione vandalica. Lungo corso Garibaldi l’uomo aveva deturpato, con scritte offensive e deliranti, otto facciate di palazzi storici, parte del manto stradale, la vetrina di un esercizio commerciale e un’auto parcheggiata a cui era stato anche rotto lo specchietto retrovisore. Tutti i proprietari dei beni danneggiati dal 48enne sono state informati dagli agenti e potranno procedere con eventuali richieste di risarcimento del danno subito.