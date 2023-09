Cerimonia d’apertura della 22esima edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico

Da domani tutti col naso all’insù per ammirare le acrobazie dei ventisei piloti che con la loro nazione cercheranno di laurearsi campioni europei di Volo acrobatico. All’Aeroporto “G.Paolucci” lo spettacolo sarà di casa fino al prossimo fine settimana con accesso libero per il pubblico in aree predefinite e la possibilità di assistere alle acrobazie anche dalle colline circostanti.

L’inizio ufficiale della 22esima edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship è stata preceduta oggi da una suggestiva cerimonia d’apertura, in una piazza Montecuccoli strapiena, con l’arrivo del corteo – composto, oltre che dagli stessi ‘assi dell’aria’, dalla banda cittadina, i gonfaloni, i carabinieri a cavallo, il gruppo storico “Corte dei Montecuccoli”, il Centro Danza D.I.A di Pavullo, il CAI di Pavullo, l’ASD Basket Pavullese e l’ASD Taekwondo – e l’accessione del braciere olimpico accompagnato da tre bolidi – partiti da Modena – del calibro di Ferrari, Maserati e Stanguellini. Poi il momento più emozionante con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e il doppio passaggio nei cieli del paese di due velivoli A-200 “Tornado” del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Successivamente, sul palco sono saliti tra gli applausi le nazioni e i piloti partecipanti alla competizione, a seguire gli interventi delle varie autorità, i sindaci del Frignano e alcuni momenti di intrattenimento con musica e danza, tra cui l’esibizione della giovanissima e talentuosa Giulia Chiletti.