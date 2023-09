Prignano, SP23 Casa Poggioli: sondaggi su ponte Secchia

A Prignano sulla Secchia, in località Volta di Saltino sulla strada provinciale 23, partono oggi martedì 5 settembre dei sondaggi tecnici sul ponte Casa Poggioli sul fiume Secchia, che dureranno fino a venerdì 8 settembre.

Per consentire le operazioni, durante tutta la durata del cantiere sarà installato un semaforo per transitare sul ponte a senso unico alternato.

I sondaggi sono necessari per verificare lo stato di manutenzione della struttura e avviare la fase di progettazione per un intervento di ripristino e consolidamento che sarà avviato entro quest’anno finanziato dalla Provincia di Modena e dalla Provincia di Reggio Emilia con 250mila euro ciascuno per un importo complessivo di 500mila euro.

Il ponte è stato realizzato nel 1931 dalla Provincia di Modena a cura dell’impresa Luigi Frasnedi di Bologna a cui è subentrata in corso d’opera l’impresa Ing. Arturo Manaresi a causa della morte del titolare della prima impresa.

Il ponte è in arcate multiple in calcestruzzo a sesto ribassato con rostri semicircolari coronati da cappelli conici. Presenta inoltre muri di timpano in muratura di mattoni profilati da lesene in calcestruzzo che si prolungano fino a i parapetti, mentre profili in calcestruzzo decorano le arcate con un profilo a gradoni. I profili degli archi e della chiave di volta con motivi sagomati.

La struttura è formata da cinque archi in cemento armato con quattro pile in alveo e due spalle laterali con rivestimento in bozze di pietrame squadrato. Gli archi hanno una luce interna di 26 metri e la lunghezza totale dell’impalcato è pari a 150 metri oltre le spalle laterali di 14 metri per un totale di 178 metri complessivi. L’impalcato ha una larghezza totale compresi cordoli di 7,10 metri e una larghezza della pavimentazione stradale di sei metri.