Prende avvio a Modena la realizzazione della prima fase di rigenerazione dell’area ex Fonderia Corni

Supernova, società che promuove e gestisce iniziative di rigenerazione urbana, in qualità di proprietaria e sviluppatrice dell’area (attraverso il veicolo MO.RE) sta rigenerando l’area attraverso un mix funzionale che comprende residenze collettive temporanee, una prima parte del parco pubblico con aree attrezzate per lo sport di circa 5.300 mq, negozi e parcheggi.

I lavori di costruzione, che iniziano oggi, porteranno alla realizzazione delle residenze temporanee strutturate in due volumi principali, rispettivamente di sei e sette piani, con 366 posti letto (in parte a prezzi convenzionati) destinati a studenti e young professional e 34 camere per soggiorni brevi. La nuova struttura, che sarà gestita da CX – CampusX -, avrà una superfice costruita di circa di 10.000 mq e sorgerà a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e a soli 2 km dall’Università di Modena. L’immobile sarà dotato di aule studio, cucina comune, sala cinema, area relax, lavanderia, play zone, lounge e meeting area, oltre a un panoramico rooftop e spazi verdi.

Esternamente sono previsti parcheggi pubblici e privati, un deposito di biciclette e colonnine per la ricarica delle bici elettriche.

«Siamo soddisfatti di dare il via ai lavori di costruzione delle residenze temporanee collettive che, assieme al parco pubblico con spazi attrezzati per lo sport che realizzeremo per la città, porteranno alla creazione di un nuovo luogo con spazi di qualità destinati a cambiare il volto dell’area ex Fonderia Corni e a far vivere meglio i modenesi». Dichiara Paolo Signoretti, AD Supernova.

«Verrà presto restituita alla città un’area rimasta inutilizzata per oltre dieci anni, il comparto sarà rigenerato e dotato di ampie dotazioni pubbliche e di verde, contribuendo a cambiare volto all’area nord di Modena. La realizzazione di residenze temporanee risponde a una domanda abitativa di studenti fuori sede e di lavoratori, rientra nelle priorità indicate nello sviluppo di Modena Città Universitaria, il processo delineato nell’accordo siglato da Comune e Unimore e inserito dall’Amministrazione nel Pug e nel Pums con anche l’obiettivo di attrarre giovani che vogliono costruirsi un percorso di studio, di lavoro e di vita nella nostra città». Così Anna Maria Vandelli, Assessora Urbanistica, Pianificazione per lo sviluppo sostenibile, Politiche abitative.

L’iniziativa “La Corni” è il primo tassello di un importante intervento di rigenerazione urbana, sociale e ambientale, destinato a trasformare il volto dell’area nord di Modena.

L’attuazione dell’iniziativa è pensata in due fasi; la prima in partenza oggi. La seconda, con la quale verrà ultimata la rigenerazione dell’area ex Fonderia Corni, include il completamento del parco pubblico alberato e attrezzato per lo sport, restituendo ai modenesi un polmone verde di 14.000 mq, e la creazione di una nuova rotatoria tra via delle Suore e Via Fanti.