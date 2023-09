Con il Cai si impara ad arrampicare

Il Cai Reggio Emilia, in collaborazione con la Scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera “Bismantova”, organizza un “Percorso di introduzione all’arrampicata su roccia”. Non è richiesta alcuna esperienza di arrampicata su roccia sia in ambiente naturale che in palestra artificiale. L’iniziativa si articolerà in incontri tecnici serali e in tre uscite in ambiente, alla Pietra di Bismantova e nelle falesie di Stallavena e Tessari, nel Veronese.

Le lezioni serali si svolgeranno nella sede del Cai Reggio Emilia. Le iscrizioni, aperte ai soci del Cai, si apriranno il 6 settembre 2023 e termineranno il 20 settembre.

Verranno affrontate le tecniche specifiche di base per la progressione individuale e di cordata su roccia, la predisposizione dei punti d’assicurazione. Saranno poi approfonditi in modo particolare le nozioni di sicurezza e prevenzione, per potersi muovere con la giusta consapevolezza dei pericoli che sono insiti nell’ambiente di montagna. Direttore sarà Gian Paolo Montermini, vicepresidente del Cai reggiano e istruttore di alpinismo del Cai, affiancato da Giulio Bottone e Alessandro Colombari, entrambi istruttori nazionali di alpinismo del Cai, e da altri istruttori della Scuola Bismantova.

Info: www.caireggioemilia.it/attivita.php?Idattivita=2556.