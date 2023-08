Maltempo. In Emilia-Romagna stato di allerta gialla anche per la giornata di lunedì 28 agosto

In Emilia-Romagna confermato lo stato di allerta gialla meteo-idrogeologica-idraulica anche per lunedì 28 agosto.

Secondo il bollettino emesso oggi dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae (Agenzia prevenzione, ambiente ed energia), per la giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, soprattutto sui settori occidentali, con effetti e danni associati e con precipitazioni intense che potrebbero generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti, in particolare nei corsi d’acqua collinari e montani.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud/sud-ovest sui settori appenninici romagnoli e fascia costiera. Le previsioni di altezza dell’onda sotto costa e/o del livello del mare sono prossime ai valori di soglia per l’allertamento.