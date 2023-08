Football americano: verso i 40 anni degli HOGS

Dal 1984, anno della fondazione, gli HOGS ne hanno fatto di strada. La squadra di football americano della città di Reggio Emilia inizia a preparare i festeggiamenti per i 40 anni di attività e lancia una grande campagna di reclutamento in vista della ripartenza della nuova stagione. Chi sono i modelli e modelle dei manifesti? Leonardo Rozzi, Francesca Zirotti, Giulia Olivieri e Samuele Cilloni, tutti atleti della squadra.

“Cerchiamo tanto i ragazzi e ragazze con le “ossa grandi”, quanto i piccoli, gracilini, che corrono” – spiega Davide Ruozzi, Presidente degli HOGS – “Il fisico viene con gli allenamenti e abbiamo visto tanti giovani rinascere. I chili di troppo dei “big man”, per chi sta nella linea di attacco o difesa, diventano un punto di forza e il velocista con i piedi scarsi per la squadra di calcio, ma da noi sarà un ottimo ricevitore. A football americano si gioca in undici in campo, ma c’è una squadra di attacco e una di difesa. Di base servono ventidue giocatori, ma, ad ogni singola azione, puoi cambiare la formazione, c’è spazio per tutti e chiunque ha possibilità di esprimere le sue potenzialità. Abbiamo anche le guerriere, sono diciannove le ragazze che giocano a Flag Football, ovvero il footballa americano senza contatto, e su questo team abbiamo investito parecchio”.

Viene data la possibilità a tutti di fare una prova gratuita per capire se lo sport piace. “Siamo una decina tra consiglieri e volontari che si occupano della logistica, campi, trovare gli sponsors, curare la comunicazione… Facciamo tutto in maniera volontaria. Abbiamo attiva la prima squadra, le formazioni Under e il Flag misto. Per i più piccoli è attivo a Cavriago il centro di avviamento al Flag Football, senza paraspalle e contatto, e siamo pronti a ripartire anche a Reggio città. Chiunque volesse venire a provare può contattare Federico Scolari al 3289498785 La prova è gratuita ai campi di Via Mogadisco 2. Oppure sul sito www.hogs.it si trovano tutte le informazioni”.

Uno sport bilingue che di sicuro piacerà alle mamme. “Un plus dei nostri allenamenti per i bambini e ragazzi è che sono bilingue italiano-inglese, così che durante la pratica sportiva c’è la possibilità di tenere allenata anche la lingua inglese con i nostri coach madrelingua canadesi e americani”.

Viene anche garantito l’accesso allo sport a tutti, c’è un progetto per portare i ragazzi al campo e abbassare o togliere il costo delle rette. Ci dice Federico Scolari: “Abbiamo iniziato un progetto prendendo esempio da un giocatore di origine ghanese professionista dell’NFL, Osi Umenylora. Stiamo lavorando con la comunità ghanese presente a Reggio Emilia, portiamo i bambini e ragazzi a conoscere il football americano considerando che la quota associativa annuale non tutte le famiglie possono permettersi di pagarla. A Reggio Emilia abbiamo un problema serio di avviamento allo sport di bambini di queste famiglie ed è un vero peccato, andiamo a prenderli a casa e in strada per portarli al campo e sono quelli che ci danno di più nelle azioni di gioco”.

La campagna di comunicazione è stata affidata ai comunicatori Federica Seghezzi (art director) e Dario De Lucia (digital specialist): “Ringraziamo gli HOGS per averci dato la possibilità di lavorare insieme, abbiamo trovato dei ragazzi e ragazze meravigliosi e un bellissimo ambiente. La campagna è multisoggetto e multicanale, si basa sulla body positive e sull’invertire gli stereotipi. Siamo voluti uscire dal paradigma dell’atleta muscoloso e “macho” come sinonimo di forza e per andare verso quello di una squadra che cerca ragazzi in sovrappeso, ragazze e bambini da crescere. I messaggi sono “Campioni XXL”, “Un gioco da ragazze”, e “Un gioco da grandi” e saranno veicolati con una campagna affissioni e attraverso inserzioni a pagamento sui social rivolte ai futuri atleti e alle mamme nel caso dei più piccoli”.