Novellara: si denuda al parco rincorrendo tre ragazzine

Si trovava all’interno di un parco pubblico di Novellara, e alla vista di tre ragazze minorenni sedute su una panchina, si avvicinava alle stesse denudandosi davanti a loro. Spaventate, le ragazze si davano alla fuga, segnalando immediatamente l’accaduto ai carabinieri di Novellara che a conclusione delle indagini sono riusciti a identificare l’esibizionista. Per questi motivi, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, a conclusione delle indagini condotte, i militari hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 36enne gravitante nella bassa reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti sono accaduti la sera del 24 luglio scorso: le tre ragazzine si trovavano tutte assieme in un parco pubblico di Novellara, quando notavano un uomo che, denudatosi tanto da mostrare le parti intime, si avvicinava verso di loro. Le tre giovani si davano alla fuga, continuando ad essere seguite dall’uomo. Quindi l’allarme ai carabinieri di Novellara a cui le tre minori, accompagnate dai genitori, raccontavano l’accaduto. Dopo aver formalizzato la denuncia, i militari di Novellara davano avvio alle indagini, che supportate anche dalla descrizione dell’uomo fornita dalle vittime, e dal riconoscimento fotografico in apposita seduta di individuazione, consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato, individuato e identificato in un 36enne reggiano.

Acquisiti a suo carico elementi di presunta responsabilità, l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana.