Novellara, fugge al posto di blocco e sperona l’auto dei carabinieri: denunciato

Ha fatto credere di fermarsi all’alt intimatogli da una pattuglia dei carabinieri di Novellara impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale in via D’Azeglio in paese, quando però i militari si stavano avvicinando per verificare la regolarità dei documenti, ha invertito la marcia è si è dato alla fuga. È stato raggiunto e bloccato in via Nova nonostante, una volta raggiunto dai carabinieri, abbia tentato una nuova fuga speronando l’auto dei militari. I motivi della fuga sono stati subito compresi all’esito dei controlli: il conducente guidava ubriaco e senza patente, revocatagli da due anni.

Per questi motivi i carabinieri della stazione di Novellara hanno denunciato in stato di libertà alla Procura reggiana, un cittadino indiano 29enne residente a Correggio, in ordine ai reati in concorso di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. All’uomo, al quale è stata sequestrata l’auto, una Renault Megane, i carabinieri hanno anche contestato una maxi multa per 5.000 euro in ordine alla guida senza patente. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono all’altro pomeriggio intorno alle 15:00 quando i carabinieri, intenti a svolgere un posto di controllo alla circolazione stradale in via d’Azeglio nel comune di Novellara, notavano un’auto il cui conducente, alla vista dei militari arrestava la marcia eseguendo immediatamente dopo un’inversione di marcia per poi darsi alla fuga. I militari si mettevano all’inseguimento del fuggitivo, e dopo circa 400 metri, riuscivano a raggiungerlo in via Nova con il conducente costretto a questo punto ad accostarsi al lato della carreggiata rallentando la marcia sino a fermarsi. Mentre l’auto dei militari si posizionava di fianco dell’auto del fuggitivo proprio per impedirne nuovamente la fuga, questi tentava nuovamente, senza riuscirci, di riprendere la marcia speronando l’auto dei militari. I militari, dopo aver identificato il conducente, al termine degli accertamenti di rito hanno proceduto ad elevare a carico dell’uomo le sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché risultato positivo al test riportando un tasso alcolemico pari a 1,8 mg/l, nonché di guida senza patente, perché revocata. Il conducente, inoltre, per la condotta tenuta, è stato denunciato alla procura reggiana.