Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 17 agosto 2023

Nel corso della giornata, già ad iniziare dalle prime ore del giorno, irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore centro-occidentale della regione con fenomeni sparsi a carattere di rovescio temporalesco che risulteranno più probabili lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature stazionarie. Minime tra 21 e 23 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori in aperta campagna. Massime tra i 30/32 gradi della costa ed i 33/34 gradi delle aree di pianura. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con locali rinforzi legati ai fenomeni in atto.

(Arpae)