A Fiorano lavori di asfaltatura e posa fibra ottica

Continuano i lavori di asfaltatura stradale a Fiorano Modenese, sfruttando particolarmente il periodo estivo per creare meno disagi. La prossima settimana sono previsti diversi interventi in via Carducci, via Leopardi, via Manzoni, via Arno e via Goldoni. A questo proposito sarà istituita la chiusura stradale con divieto di transito – eccetto residenti, soccorsi e veicoli autorizzati – e il divieto di sosta con rimozione nei tratti interessati. L’ordinanza è valida dalle ore 7.00 di lunedì 21 agosto alle ore 18.00 del 31 agosto.

Proseguono anche gli interventi di posa di fibra ottica, il ché comporterà il restringimento stradale con senso unico alternato e il divieto di sosta in via Malmusi, via delle Cave, via Magellano. Questo da lunedì 21 a martedì 29 agosto.