Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 16 agosto 2023

Inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata, in particolare sui rilievi per lo sviluppo di nubi cumuliformi associate ad isolati rovesci localmente temporaleschi. Ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra 21 gradi della costa e 24 gradi delle pianure più interne; valori leggermente inferiori nelle aree extraurbane. Massime stazionarie tra i 30/32 gradi della costa e 34/35 gradi delle pianure interne. Venti deboli intorno a nord-est e a regime di brezza lungo la costa. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)