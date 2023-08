La Prof.ssa Donata Panforti di Unimore riceve l’Exceptional Service Award 2023 dalla International Society of Family Law

In occasione della 18th (Golden Jubilee) World Conference della International Society of Family Law (ISFL), tenutasi dal 12 al 15 luglio 2023 ad Anversa, la Prof.ssa Maria Donata Panforti, Ordinaria di Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha ricevuto l’Exceptional Service Award 2023.

Il premio, consegnato dalla presidente della Society, Masha Antokolskaia, è un’onorificenza che viene attribuita a coloro che hanno svolto un’attività particolarmente apprezzata nell’ambito dell’ISFL. Nel corso degli anni, l’Exceptional Service Award è stato assegnato a personalità di grande prestigio quali Ruth Deech, John Eekelaar, Yukiki Matsushima, Lynn Wardle, Nigel Lowe e Sanford Katz.

La ISFL, la principale associazione internazionale attiva nel settore del diritto delle famiglie, fondata nel 1973, raccoglie esperti provenienti da più di cinquanta paesi del mondo. La Prof.ssa Panforti è entrata nel Consiglio Direttivo (Executive Council) dell’Associazione nel 1995, essendo la prima italiana a farne parte ed è stata successivamente vicepresidente dal 2015 al 2023.

La Prof.ssa Panforti ha anche organizzato quattro riunioni del Council presso Unimore: due a Modena, nel 2000 presso l’allora Dipartimento di Scienze giuridiche (oggi Dipartimento di Giurisprudenza) e nel 2006 presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali, due a Reggio Emilia, nel 2012 e nel 2016, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. La sede Unimore di Reggio Emilia, inoltre, ha ospitato anche due congressi internazionali sponsorizzati dalla Society, il primo del quali dedicato a “Parents and Children – An Evolving Relation” (2012) e il secondo intitolato “Children’s Rights Thirty Years After 1989” (2019).

“Sono molto felice e onorata dall’aver ricevuto, da parte dell’International Society of Family Law, l’Exceptional Service Award – commenta la Prof.ssa Maria Donata Panforti -, che rappresenta un importante momento della mia carriera scientifica e accademica. Da comparatista quale sono, ho sempre mantenuto un dialogo continuo con studiosi e studiose di sistemi giuridici diversi dal nostro, e di ciò hanno beneficiato sia il mio lavoro in generale sia l’attività didattica destinata agli studenti. La Society, sotto questo profilo, è sempre stata un ambiente culturale particolarmente felice, costruttivo e, vorrei aggiungere sebbene possa sembrare insolito per una associazione scientifica, amichevole”.

“Mi fa piacere – conclude la Prof.ssa Panforti – condividere la soddisfazione per questo premio con le colleghe e i colleghi di Unimore perché riconosco con piacere che ho sempre potuto contare su un grande supporto da parte di Direttrici e Direttori dei Dipartimenti presso i quali ho organizzato varie iniziative, nonché sulla efficace collaborazione del personale tecnico-amministrativo”.

Per ulteriori dettagli sull’ISFL Exceptional Service Award: https://isflhome.org/about-us/isfl-exceptional-service-award