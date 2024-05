I fiori protagonisti della terza domenica di maggio a Soliera

Il 19 maggio i fiori e i colori della primavera saranno i protagonisti indiscussi del terzo appuntamento con le “Domeniche di maggio a Soliera”. Dalle 10 di mattina alle 19 piazza fratelli Sassi e il centro storico verranno impreziositi da una vasta esposizione (e vendita) di piante e fiori, grazie alla partecipazione di florovivaisti da tutta la provincia. Una bella occasione per conoscere sia le tante varietà di piante da interno che tutte le fioriture stagionali. Spazio anche all’alto artigianato, con abiti e accessori a tema floreale, all’oggettistica legata al giardino e agli accessori del mestiere.

Un’installazione floreale sul ponte del Castello Campori accoglierà i visitatori.

In programma anche laboratori didattici a tema floreale per insegnare ai piccoli partecipanti a scoprire diversi tipi di fiori e piante.

In particolare via Nenni ospiterà il Gipsy market con gli stand di artigianato degli hobbisti e del mercato creativo, mentre in piazzetta don Ugo Sitti si potranno ammirare le opere pittoriche curate dagli Amici dell’arte di Formigine, oltre alla mostra personale di quadri di Bruno Maffezzoni.

Nel pomeriggio, alle 15.30, da piazza Lusvardi prenderà il via una sfiziosa metabolica organizzata da Avis Soliera (costo 15 euro, info e iscrizioni al 338.2078050). Alle 16, in piazza Fratelli Sassi, si terrà un laboratorio per la realizzazione di fiori di carta, a cura della Casa delle Culture di Modena.

Presenti perto il giorno, con possibilità di pranzare, svariati ristorazione tra cui le tigelle al lardo o alla nutella a cura della Croce Blu di Soliera, lo gnocco fritto a cura della parrocchia di Soliera, gli arrosticini e le patate fritte proposte dal bar Roma. E inoltre piatti e drink di Cafè Amarcode e Il Merlo.

Le domeniche di maggio a Soliera, promosse dal Comune di Soliera e organizzate da SGP Grandi Eventi, proseguiranno domenica 26 maggio quando il centro di Soliera si trasformerà in un grande teatro all’aperto con i ‘giochi di una volta’, spettacolini con le bolle di sapone, laboratori di manga e musica proposta dalla Bruno Lugli Orchestra.

Ingresso libero.