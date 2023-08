Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 5 agosto 2023

Nuvolosità irregolare al mattino, con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale della regione, in progressiva attenuazione ad iniziare da ovest. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Temperature in generale flessione, più marcata nei valori massimi. Minime attorno a 18/19 gradi sulle zone di pianura emiliane e 20/22 sul settore centro-orientale. Massime comprese tra i 27/28 gradi della costa e 30-32 gradi del settore centro-occidentale. Venti deboli-moderati nord-occidentali al mattino, tendenti a ruotare per divenire deboli orientali nel pomeriggio. Mare inizialmente poco mosso sotto costa, mosso al largo. Nel corso della giornata tendenza a divenire poco mosso. In tarda serata localmente mosso al largo.

(Arpae)