In arrivo importanti interventi sulla pubblica illuminazione a Campogalliano

Approvato il progetto di efficientamento energetico relativo a chiesa Panzano, parcheggio scuole elementari, piazza della Bilancia e piazza Vittorio Emanuele II – Grazie ai fondi del PNRR un risparmio annuo di oltre 8.000 KWh (83%) – Fine lavori prevista a dicembre

Tra settembre e dicembre, a Campogalliano, verrà realizzato un importante intervento sulla pubblica illuminazione finalizzato a ottenere un significativo efficientamento energetico. E’ stato infatti approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il 2023 finanziato con fondi del PNRR (Unione Europea Next Generation EU) nel capitolo denominato “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.

Per una spesa complessiva di € 70.000, di cui € 7.597 IVA inclusa per spese tecniche per progettazione, i lavori riguarderanno la chiesa di Panzano, il parcheggio delle scuole elementari, Piazza della Bilancia e Piazza Vittorio Emanuele II, puntando alla riqualificazione dell’ intero impianto di illuminazione pubblica dell’intero territorio comunale. Trattandosi di intervento attuato su un impianto esistente, i lavori prevedono attività di manutenzione straordinaria, associate a nuove istallazioni ed interventi di manutenzione ordinaria sui corpi illuminanti esistenti utilizzabili e non oggetto di interventi specifici. Sono riconducibili alle attività di manutenzione straordinaria tutti quegli interventi sui corpi illuminanti esistenti riutilizzabili per la loro rispondenza costruttiva ai criteri previsti dalla legge emanata dalla Regione in materia di inquinamento luminoso sui quali è possibile attuare la sostituzione della piastra interna cablata con i relativi accessori elettrici per l’uso di sorgenti luminose di minore potenza.

Nel confronto tra consumo storico (50.956 KW/anno) e consumo futuro (42.351 KW/anno) è facile riscontrare un risparmio netto di oltre 8.000 KW/annui; l’opera di adeguamento ed efficientamento proposta (rispetto ai punti luce oggetto di intervento) permetterà un risparmio dell’ 83,1% nonostante l’aggiunta di ulteriori nuovi apparecchi.

I 30 corpi illuminanti esistenti, oggetto di efficientamento, diventeranno 39 e, mediante l’installazione di nuovi punti luce, si andranno a colmare zone di buio che non rendono sicura la percorrenza della strada nelle ore più buie, mantenendo minimo l’impatto ambientale. Uno degli obiettivi principali della proposta di riqualificazione, oltre al risparmio energetico, è la riorganizzazione e il riassetto dell’illuminazione sul territorio comunale, da un punto di vista estetico qualitativo, di percezione e di valorizzazione dell’ambiente notturno. La nuova soluzione utilizzerà la luce come elemento distintivo e caratterizzante di ogni ambito della città e per questo lo studio della temperatura di colore permetterà di identificare strade e percorsi da valorizzare rispetto il restante contesto urbano.

“Questo intervento – dichiara Filippo Petacchi, assessore ai lavori pubblici – giunge dopo quelli portati a termine negli ultimi tempi, interventi che non riguardano solo il centro ma anche la chiesa di Panzano. La riduzione dei consumi ottenuta dalla sostituzione delle lampade inefficienti o vetuste avrà una ricaduta in termini di benefici ambientali e di riduzione di anidride carbonica immessa nell’atmosfera. L’efficientamento energetico si intreccia a quello luminoso per offrire migliori condizioni di comfort visivo”.

La riqualificazione intende rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI e alla Legge Regionale per la limitazione della luce dispersa e dell’inquinamento luminoso, ottenere un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di affidabilità e continuità di servizio, anche in materia di sicurezza del traffico motorizzato, pedonale e ciclabile, prevenzione della attività criminose, promozione del commercio e del turismo, oltre che conseguire un significativo risparmio energetico rispetto agli attuali consumi e un significativo risparmio gestionale. Non meno importante l’aspetto della salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti e attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 dovute ad un minore assorbimento energetico. Verranno poi uniformate le diverse installazioni esistenti per un miglior impatto visivo ed estetico e non solo gestionale; mentre le tecnologie di ultima generazione garantiranno una elevata affidabilità ai fini delle continuità del servizio con notevole riduzione dei guasti.

Il progetto permetterà quindi una riqualificazione tecnologica, con sostituzione degli elementi obsolescenti ed inefficienti, soprattutto per quanto riguarda gli apparecchi illuminanti, mediante installazione di corpi illuminanti a led ed uso di sistemi che ottimizzano lo spegnimento e l’accensione dell’impianto consentendo la calibrazione dei tempi (orologio astronomico). Tutti i nuovi corpi illuminanti saranno installati con un tilt (angolo di inclinazione dell’apparecchio) pari 0°, eliminando quindi tutti i fenomeni di abbagliamento ed inquinamento luminoso.

Il programma dei lavori prevede la consegna delle aree, l’allestimento dei cantieri e l’approvvigionamento materiali nella prima settimana di settembre e, la chiusura dei lavori coi sopralluoghi finali nella terza settimana di dicembre.

Entro la fine dell’anno Campogalliano dovrebbe avere le sue nuove luci, un bel regalo di Natale!.