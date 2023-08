217ª Sagra del Crocifisso a San Possidonio dal 25 agosto

217ª Sagra del Crocifisso organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Possidonio in collaborazione con la Parrocchia, la Consulta di Volontariato e i Commerciati.

Venerdì 25 agosto con il tradizionale appuntamento “Tortelli sotto le stelle” stand gastronomico a cura di AVPC, per tutta la serata Artisti Madonnari e Laboratorio per bambini dai 6 ai 13 anni a cura di C.C.A.M (Centro Culturale Artisti Madonnari).

Dalle ore 21.00 Progetto Satellite – Presentazione Compilation Vol.2. Un progetto ideato e

condiviso da Sinergas e Fondazione Scuola di Musica Guglielmo Andreoli. Giunto alla sua seconda edizione, per la prima volta a San Possidonio, protagonisti sul palco la creatività, l’originalità e l’intraprendenza di giovani musicisti e cantanti.

Sabato 26 agosto a partire dalle ore 19:30 Maccheronata, dalle 21:00 Serata di Liscio con

l’Orchestra Roberto Morselli.

Per tutta la serata laboratorio Circo Senza Frontiere a cura dei “I Ragazzi del Circostrass

A.S.D.”, aperto a bambini e genitori, dove entrambi si potranno cimentare in giochi di equilibrio: a corpo libero, sul rola bola e sul globo, giochi con piatti cinesi, palline, diablo, corde, clave.

Domenica 27 agosto il programma prevede: dalle ore 9.30 e ore 11.00 Sante Messe, alle ore 11.30 Benedizione degli automezzi. A partire dalle 16.30 Laboratori per i bambini nel giardino di Villa Varini, preparazione per la Processione Storica.

Ore 19.00 Processione Storica accompagnata dalla Banda Giustino Diazzi di Concordia Sulla

Secchia. A partire dalle ore 20.00 tradizionale appuntamento Cena Storica in Piazza Andreoli.

Dalle ore 21.30 “La buona Novella unplugged” i Flexus cantano de André un concerto

suggestivo, un’esperienza musicale e spirituale attraversano l’opera più intensa di Faber originale ma rispettosa.

Lunedì 28 agosto a partire dalle ore 19.00 esibizione della scuola di danza Artedanza, a seguire dalle ore 21:00 Alterego band live shoe e more. Una band accompagnata da ballerine che va oltre il cliché di cover band! Le migliori hit pop e dance del momento, una scaletta aggiornatissima, i maggiori successi degli anni 60/70/80/ della musica italiana rivisitati in uno stile personale si aggiungono a momenti originali e caratteristici fortemente interattivi.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Il calendario “217ª Sagra del Crocifisso” è disponibile sul sito web del Comune di San Possidonio.