Il Procuratore capo di Bologna saluta i carabinieri della Legione “Emilia Romagna”.

Questa mattina, il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bologna, dott. Giuseppe Amato, ha incontrato i Carabinieri del Comando Legione “Emilia Romagna”. Ad accoglierlo, presso la caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, sede del Comando Legione “Emilia Romagna” e Provinciale di Bologna, il Comandante della Legione, Generale di Divisione Massimo Zuccher e il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Ettore Bramato, nonché una rappresentanza dell’Arma emiliana.

Durante l’incontro, il Procuratore ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati quotidianamente in città come in tutta la Regione, facendo sentire la vicinanza dell’intera Procura, nell’ambito di una sinergia ormai consolidata dal luglio del 2016. Il Procuratore, inoltre, ha espresso un particolare plauso per la professionalità e l’abnegazione profusa nello svolgimento dei delicati compiti di Polizia Giudiziaria, valorizzando altresì l’ottimo lavoro svolto e gli importanti risultati conseguiti.