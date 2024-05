Maranello: il Centrodestra presenta liste e programma a sostegno di Barbara Goldoni

«Spiace deludere la sinistra che ci racconta come una coalizione divisa: il centro destra invece è compatto e lavora per l’alternativa di governo». Barbara Goldoni, candidato sindaco per il centrodestra di Maranello, ha presentato presso il ‘Drake’ le liste che la sostengono e il programma di governo.

«A Maranello governa da sempre il centrosinistra: noi abbiamo lavorato su piani differenti per elaborare un programma in grado di proporre diverse novità che possano garantire a Maranello un governo più efficace e attento alle necessità della cittadinanza, incontrando i cittadini del capoluogo e delle frazioni, e raccogliendone le istanze».

Tra i punti programmatici più importanti l’emergenza abitativa, la sicurezza, l’abolizione del porta a porta, le infrastrutture ed il turismo, ma anche le politiche per lo sport, la scuola e i giovani.

Accanto a Goldoni, ad illustrare il programma, Guglielmo Sassi (Fratelli d’Italia), Vincenzo Zippo di Forza Italia, Stefano Ferri di Fratelli d’Italia e i civici Andrea Manfredini e Alessandro Avoni per Evoluzione Maranello Civica per Pozza.