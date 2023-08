Ad agosto avvio del progetto “Relamping”: sopralluogo dell’assessore allo Sport e dell’Ad di Iren Smat Solution

Iren, attraverso la società Iren Smart Solution, è la principale società che ha risposto alla manifestazione d’interesse indetta dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia per la ricerca di partner per progetti e iniziative organizzati dalla Fondazione stessa nel corso del triennio 2022-2024.

La proposta presentata consiste in una sponsorizzazione tecnica con l’impegno di eseguire lavori e servizi per un totale di 230 mila euro. Le opere di efficientamento, che nel mese di agosto saranno svolte nelle palestre e nei campi sportivi, consisteranno nella sostituzione degli attuali corpi illuminanti alogeni con fari a Led di nuova generazione. Misure che guardano al futuro e al lungo periodo, che permetteranno di ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale.

In questi giorni si è svolto un sopralluogo tecnico dell’Assessore allo sport del Comune di Reggio Emilia Curioni e dell’Amministratore Delegato di Iren Smart Solutions presso la palestra Dalla Chiesa (zona Canalina) in occasione dell’avvio degli interventi che produrranno una riduzione del fabbisogno elettrico di circa il 40%, con una riduzione di emissione di CO2 di circa 115.000 Kg, che corrispondono a oltre 670 alberi piantati: una risposta puntuale e tempestiva al problema contingente del costo energetico degli impianti che permette di attivare una possibile sinergia per lo studio e l’analisi della riqualificazione delle strutture sportive nei prossimi anni.

“Si tratta di un progetto particolarmente importante, che continua nel solco dei tanti investimenti sportivi che in questo mandato stanno avendo piena attuazione anche grazie alla pianificazione del piano strategico dello Sport – ha detto l’assessore a Educazione e Sport Raffaella Curioni – Una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato riconsegna alle comunità scolastiche e sportive palestre più efficienti e con risparmi evidenti di consumo energetico e dunque di sostenibilità complessiva delle attività che lì verranno realizzate. Un impegno preso del Comune e della Fondazione nei confronti dello Sport reggiano con azioni concrete e tempi certi”.

“L’adesione a questo progetto rappresenta solo una tra le tante iniziative che come Gruppo Iren stiamo supportando in questo periodo – ha sottolineato Roberto Conte, AD di Iren Smart Solutions – La riqualificazione degli impianti di illuminazione contribuiranno a mitigare le problematiche legate ai costi energetici per le numerose società attive sul territorio, con ripercussioni positive sui ragazzi che aderiscono alle loro proposte e sulla collettività”.

Le palestre interessate agli interventi sono la Dalla Chiesa A e B (zona Canalina, gestita dalla ASD Amici VVF Volley), Pertini A e B (zona Rosta Nuova, PGS Primavera Life), Casoli (zona San Prospero, Polisportiva Galileo Giovolley), Bedogni (Cella, Virtus Libertas), Galilei, Guidetti, Rinaldini (zona Pieve Modolena, Everton Volley. Le verifiche sono in fase di studio da parte dei tecnici di Iren Smart Solution e della Fondazione per lo Sport. I lavori, come detto, si svolgeranno nei diversi plessi per tutto il mese di agosto per rendere disponibile la nuova illuminazione alla ripresa delle attività.