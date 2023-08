Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti più probabili al mattino lungo le aree di crinale appenninico dove avremo possibilità di rovesci sparsi. Temperature stazionarie o in locale aumento, con minime comprese tra 20 e 24 gradi, massime tra 33 e 36 gradi. Venti moderati da sud-ovest con ulteriori rinforzi in giornata anche di forte intensità in area appenninica e sulla pianura occidentale. Mare poco mosso sotto costa e mosso al largo in giornata. Dalle ore serali mosso.

(Arpae)