Palestra scolastica e fibra ottica, estate di lavori a San Giovanni di Novellara

Estate di lavori in corso a San Giovanni di Novellara. Nella palestra della scuola elementare è stata infatti rimossa la vecchia pavimentazione, che si sta sostituendo con una nuova – in gomma e con uno spessore maggiorato – “in grado di sopportare meglio anche gli eventi ricreativi che vengono spesso ospitati in questo spazio e che, con il tempo, avevano inevitabilmente finito per compromettere la qualità del fondo”, spiega Simone Zarantonello, assessore comunale allo Sport. L’intervento, per un importo di circa 50.000 euro a carico del Comune di Novellara, prevede anche la segnatura dei circa 800 metri quadrati di nuova pavimentazione per diverse discipline sportive: basket, calcetto, pallavolo e tiro con l’arco.

In questi giorni, sempre a San Giovanni, la Mynet srl – operatore di telecomunicazioni di Mantova – ha avviato la posa di 21 nuovi punti di collegamento per la fibra ottica. Quasi due e mezzo i chilometri di Sp 3 lungo i quali verranno effettuati i lavori, a partire dall’incrocio con strada Levata per arrivare nella frazione di Santa Maria della Fossa. A conclusione di questi interventi, l’Ufficio tecnico del Comune di Novellara provvederà alla ribitumatura della pista ciclo-pedonale che raccorda le due frazioni.