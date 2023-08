Riqualificazione della rotatoria di Magreta

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della rotatoria posta all’intersezione tra via Marzaglia e via don Franchini a Magreta.

La rotatoria, nata in forma sperimentale grazie alla collaborazione tra Provincia di Modena e Comune di Formigine a metà degli anni 2000, ha affermato nel corso degli anni la propria efficacia per la regolamentazione del passaggio del traffico anche pesante proveniente da via Ancora e diretto verso Modena.

Grazie ad un contributo del Ministero dell’Interno pari a 62mila euro, il Comune di Formigine ha deciso di riqualificare la rotatoria che sarà realizzata con materiali analoghi a quelli già presenti in altre rotatorie della frazione e di asfaltare un tratto di via don Franchini in prossimità della chiesa parrocchiale.

“Continua la nostra azione rivolta alla qualificazione e rigenerazione delle frazioni – afferma il sindaco Maria Costi – Quello di Magreta è infatti soltanto uno dei numerosi cantieri che nel periodo estivo prendono avvio. Tra questi, mi piace ricordare il grosso impegno che gli uffici stanno sostenendo per il completamento della pista ciclabile di collegamento Modena-Maranello, articolata in più cantieri distinti e le opere di adeguamento sismico del patrimonio scolastico, con particolare riferimento alla scuola di Corlo, la cui ultimazione è prevista per la fine dell’anno”.