Miss Italia grande successo in Piazza a Montecavolo per l’elezione di miss Reggio e Miss Quattro Castella

Prosegue a pieno ritmo il tour di miss Italia curato dal talent scout Marco Pellegrini dell’agenzia Gym Events, giunto alla quindicesima tappa, che si è tenuta a Montecavolo in piazza Nilde Iotti a Montecavolo sabato 29 luglio, riscuotendo un grande successo di pubblico.

“Ci tenevo moltissimo ad organizzare questa sera nel comune dove ho vissuto per quasi vent’anni e conservo tanti amici e bellissimi ricordi” ha detto Pellegrini ” ringrazio Maria Grazia Cecconi e Fulvio Violi della Cooperativa La Bussola per la preziosa collaborazione, Giovanni Biondi presidente della Pro Loco Matildica di Montecavolo, il comune di Quattro Castella che ha concesso il patrocinio ed il suolo pubblico, tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, il mio amico Antonio Borrelli, presentatore e direttore artistico, la coordinatrice Yesi Phillips, Massimo Chiodi per le splendide colonne sonore, Katia Venturi, Gioia Pellegrini per le foto e tutto lo staff di miss Italia Emilia Romagna, e la giuria che ha avuto l’onore di votare le 18 candidate in gara”.

Dalle 21.30 il via allo show presentato dal bravissimo Antonio Borrelli, affiancato dalla splendida Elena Zanetti di Parma, pre-finalista nazionale nel 2022.

Le ragazze si sono cimentate anche in prove di talento, mettendo in luce le loro capacità artistiche. Molto apprezzata anche l’esibizione del giovane cantante reggiano Riccardo Mazzi.

Verso mezzanotte in una piazza ancora stracolma, il verdetto che ha visto trionfare la 18enne Greta Manghi di Bagnolo in Piano eletta miss Reggio Emilia, studentessa del liceo artistico alta 1.76 che vorrebbe diventare procuratore di calcio, premiata da Luca Chiapponi, e la 20enne Maya Corradini di Reggio, studentessa di marketing internazionale con l’aspirazione di lavorare nel mondo dello spettacolo, premiata dall’assessore del comune di Quattro Castella Luca Spagni.

Apprezzatissime le due miss ospiti della serata Sara Paioli già pre-finalista nazionale con la fascia di miss Balsamico ed Alice Galante eletta nei giorni scorsi miss Lido Casalecchio, già in finale regionale.

Premiate anche Clara Elena Luchan 18enne di Parma, Martina Verasani 19enne di Modena, Elena Scaraia 17enne di Parma, Sofia Demetz 19enne di Parma eletta miss Rocchetta ex aequo con Giada Ferrarini di Quattro Castella; mentre il titolo di miss Framesi è stato assegnato a Laura Rossi.

Il tour prosegue ora nel piacentino sabato 5 agosto a Pianello Val Tidone dove sarà assegnata la fascia di miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna, e si concluderà il 26 agosto a Sestola dove in piazza Passerini sarà eletta miss Emilia-Romagna 2023, la prima della storia del concorso.

Ma ci sarà un altro importante appuntamento nel reggiano e si terrà l’11 agosto in piazza Peretti a Castelnovo ne’ Monti, dove sarà eletta miss Castelnovo ne’ Monti 2023, fascia dedicata alle miss debuttanti, e sarà assegnata la prestigiosa fascia di miss Parmigiano Reggiano Eccellenza Italia 2023, che consentirà alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali.