Premi di laurea alla memoria di Davide Rabotti

Unimore ha visto i primi quattro vincitori della prima edizione del Premio di Laurea dedicato alla memoria di Davide Rabotti, uno studente iscritto al corso di Laurea in Ingegneria Informatica al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” prematuramente scomparso.

Davide Rabotti, che aveva il sogno di completare i suoi studi, potrà sostenere suoi coetanei meritevoli studenti di ingegneria con quattro borse di studio finanziate grazie alla raccolta promossa dalla sua famiglia e dai suoi amici.

Due i premi di Laurea Triennale e due i premi di laurea Magistrale del valore di 1.000 euro ciascuno che sono stati assegnati a quattro giovani laureati in Ingegneria Informatica.

I vincitori della prima edizione sono stati Christopher Zanoli ed Alessandro Artoni, entrambi laureati nella triennale di Ingegneria Informatica, e Matteo Vanzini e Sara Sarto laureati nel percorso Magistrale di Ingegneria Informatica.

“Desidero ringraziare – afferma la mamma di Davide Rabotti, Simonetta Tallini – tutti coloro che hanno permesso tale iniziativa, in primis gli ideatori della raccolta fondi, Andrea Fornaciari, Stefania Gariselli, Alice Fornaciari e Gabriele Rinaldi, e a seguire tutti gli amici, parenti, colleghi, conoscenti e non”

“Credo che nulla possa colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Davide per la famiglia Rabotti. L’iniziativa di onorare la sua memoria attraverso questa borsa di studio è davvero notevole ed è un segno di come si possa trasformare un evento avverso in un’opportunità socialmente costruttiva – afferma l’ing. Christopher Zanoli. Non ho avuto la possibilità di conoscere Davide di persona, ma mi sono reso conto di una cosa: d’ora in avanti mi impegnerò a perseguire l’eccellenza e le mie ambizioni anche in suo nome.”

“Vorrei ringraziare – afferma l’ing. Alessandro Artoni -calorosamente la famiglia Rabotti, Simonetta, Alfredo e Ludovica, per dare la possibilità ad altri studenti di proseguire nel loro percorso di studi, anche grazie a questo Premio di Laurea. Un grazie particolare e con tutto il cuore al mio amico Davide, che anche da lassù provvede per noi.”

“Desidero esprimere la mia gratitudine più profonda alla famiglia Rabotti per questa straordinaria iniziativa – afferma l’ing. Matteo Vanzini –che offre nuove opportunità e supporto agli studenti come me.

Questo atto di generosità dimostra come il ricordo di Davide continui a vivere attraverso iniziative significative come questa. La loro scelta di investire nell’istruzione degli studenti è un gesto di amore e speranza che testimonia il desiderio di rendere il mondo un luogo migliore per le future generazioni.

Grazie alla loro iniziativa, molti di noi studenti avranno l’opportunità di realizzare i propri sogni e obiettivi.”

“Vorrei ringraziare per questa generosa iniziativa – afferma l’ing. Sara Sarto – che permette a studenti e studentesse di essere apprezzati per il duro lavoro fatto durante gli studi e di poterli proseguire più serenamente. Vorrei esprimere, in particolare, la mia gratitudine e vicinanza alla mamma e al papà di Davide che, nonostante il triste evento, sono riusciti a trasformarlo in una iniziativa che può aiutare molti giovani ragazzi.”

Christopher Zanoli. Nato a Pieve di Coriano il 12/02/2000. Diplomato al Liceo Scientifico Tecnologico presso l’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Galilei di Ostiglia con 100/100 nell’anno scolastico 2018/2019. Laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”) nell’anno accademico 2021/2022, con votazione di 110 e Lode.

Alessandro Artoni. Nato a Reggio Emilia il 06/01/2001 diplomato all’I.I.S. Blaise Pascal di Reggio Emilia indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – articolazione informatica anno scolastico 2018/19 con la votazione di 100/100; laurea triennale in Ingegneria Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena nell’anno 2022 con voto 110/110 con lode.

Matteo Vanzini. Nato a Modena il 27/11/1997, Diplomato all’Istituto Istruzione Superiore Fermo Corni di Modena (indirizzo Informatica). Laureato nel corso di Laurea Triennale in Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Fisica Informatica e Matematica) nell’anno accademico 2018/2019.Laureato nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari) nell’anno accademico 2021/2022 con voto 110L.

Sara Sarto. Nata a Montecchio Emilia (RE) il 11/10/1998, diplomata al Liceo Scientifico presso l’istituto “Silvio d’Arzo” di Montecchio Emilia. Laureata nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari) nell’anno accademico 2021/2022 con voto 110L.